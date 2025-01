Turkish Airlines, Aeroméxico, EVA Air en KLM zijn dupe van gaslek

De pier is rond 22.00 uur nog steeds dicht. De geëvacueerde vliegtuigen blijven wachten aan de gates, tot de brandweer klaar is met het dichten van het gaslek en het verrichten van metingen. Het gaslek ontstond door een ongeval rond 19.00 uur op het terrein van Schiphol, waarbij een voertuig was betrokken en mogelijk een gasleiding werd geraakt.