Overslaande brand verwoest boot in Amsterdam

Binnenland

Op twee boten in de Weespertrekvaart in Amsterdam heeft zaterdagavond brand gewoed. Een van de boten is daarbij verwoest. Volgens een woordvoerder van de brandweer begon de brand op een boot in een haventje langs de Weesperzijde. De brand sloeg over naar een tweede schip, dat losraakte. Dit bemoeilijkte het blussen van het drijvende vaartuig.