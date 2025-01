Geen gaslek meer bij Schiphol, F-pier vrijgegeven

De pier en een aantal vliegtuigen moesten door het gaslek worden ontruimd. Dat gebeurde rond 19.00 uur na een ongeval op het Schiphol-terrein waarbij een voertuig was betrokken. Mogelijk is daarbij een gasleiding beschadigd geraakt. Hoe het precies is gebeurd, weet de woordvoerder niet.

Aan de pier stonden vijf vliegtuigen. Passagiers van Turkish Airlines, Aeroméxico, EVA Air en KLM werden geëvacueerd. Een vijfde toestel had geen reizigers aan boord. Volgens Schiphol kunnen alle vluchten nog in de avond vertrekken.