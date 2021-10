Bedrijven zoals Hesselink Koffie in Winterswijk lopen voorop in de klimaatambities. Het pand is energieneutraal, de koffie wordt klimaatneutraal geproduceerd en de buitenruimte is ingericht om de biodiversiteit te versterken. Koningin Maxima opende in juni dit jaar het nieuwe bedrijfspand. beeld ANP, Vincent Jannink