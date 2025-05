KLM annuleert vluchten na fouten in onderhoud Boeing 787’s

Eerder ging een woordvoerster van KLM ervan uit dat de passagiers van alle drie de vluchten pas zondag zouden kunnen vertrekken. In totaal lopen bijna 650 passagiers flinke vertraging op door de kwestie.

„Hoewel er geen sprake is van veiligheidsrisico’s, worden de zeven vliegtuigen versneld onderhouden en blijven ze in de tussentijd aan de grond”, aldus KLM.

Volgens KLM gaat het om het onderhoud aan een onderdeel dat gebruikt wordt tijdens het tanken van het vliegtuig. „Hoewel dit onderdeel identiek is aan dat van de Boeing 777, waarvoor de procedure wel correct is, geldt voor de 787-modellen een andere instructie. KLM heeft daarom besloten de onderhoudswerkzaamheden aan de zeven betrokken 787-toestellen zo snel mogelijk volgens de correcte voorschriften uit te voeren”, aldus de maatschappij.

KLM zegt er alles aan te doen om de impact voor passagiers te minimaliseren. „Waar mogelijk wordt een vervangend vliegtuig ingezet. Als dat niet lukt, worden passagiers omgeboekt naar een andere vlucht, zodat zij hun bestemming kunnen bereiken met zo min mogelijk overlast.”

KLM beschikt over een vloot van 228 vliegtuigen. De vloot telt 24 Boeing 787-vliegtuigen, die wereldwijd worden ingezet voor verre bestemmingen.

Of er ook zondag en in de loop van volgende week vluchten vertraging zullen oplopen, kan KLM nog niet zeggen. „We zijn nu bezig met de planning voor zondag, dat is nu nog niet bekend,” aldus de woordvoerster. Passagiers die meer dan drie uur vertraging oplopen, komen in aanmerking voor compensatie vanuit KLM.