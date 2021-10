Air France-KLM hoorde vrijdag bij de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs, waar over de gehele linie sprake was van een optimistische stemming. Het luchtvaartconcern was in trek bij beleggers door de aankondiging dat de Verenigde Staten op 8 november de grenzen openen voor reizigers die volledig zijn ingeënt tegen Covid-19. Mensen kunnen dan weer met vliegtuigen of via land de VS binnen.