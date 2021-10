„Ik kom uit een echte bouwfamilie. Vader werkte in een timmerfabriek, opa verdiende de kost als metselaar. Ik heb vier jaar voor een klein aannemersbedrijf gewerkt. Omdat ik aardig wat ervaring had met voegen en in m’n vrije uren dat soort klussen deed, ben ik in 2004 als zzp’er in die markt gestapt.