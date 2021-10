Voor Jodenhaat is in de Europese Unie geen plaats, waarschuwt de Europese Commissie na de aanvallen van de Sloveense premier op vooral Nederlandse Europarlementariërs. Premier Janez Janša schilderde in een tweet onder anderen D66’er Sophie in ’t Veld af als marionet van de rijke Joodse filantroop George Soros, een geliefd mikpunt van antisemieten.