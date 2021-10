Chip- en techbedrijven helpen Japanse beurs vooruit

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag met een stevige winst geëindigd. Vooral de chip- en technologiebedrijven waren populair bij beleggers in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Uitlatingen van Asahi Noguchi, een bestuurder van de Bank of Japan, boden eveneens steun aan de handel. Volgens de centrale bankier moet de Japanse centrale bank het omvangrijke steunbeleid ongewijzigd laten zelfs wanneer de economie is hersteld van de coronapandemie, omdat de inflatie in Japan in tegenstelling tot andere grote economieën nog altijd laag is.