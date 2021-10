Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl zakt op Damrak na resultaten

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway werd woensdag flink lager gezet op de Amsterdamse beurs na publicatie van de resultaten. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat hard is gegroeid sinds de uitbraak van de coronapandemie, zag de ordergroei in het afgelopen kwartaal flink vertragen ten opzichte van het tweede kwartaal. De toeleverancier van apotheken en ziekenhuizen Fagron, die ook met cijfers kwam, moest het eveneens ontgelden.