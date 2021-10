Dit jaar zijn er weer minder boeken met grove taal verschenen, constateert de Bond tegen vloeken die daar jaarlijks onderzoek naar doet. Al is het de bond met 46 procent van de onderzochte kinderboeken nog veel te veel, toch is het aantal flink minder dan in 2020. Toen bevatte 63 procent van de kinderboeken grove taal, een „negatieve top”, aldus de bond. Het jaar daarvoor was het 40 procent.