Het hoogspanningsnet in de provincie Utrecht zit tegen de grens aan wat betreft teruglevering van elektriciteit. Daardoor is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken, meldt netbeheerder TenneT. Het bedrijf werkt aan een oplossing, maar dit kan enkele jaren duren.