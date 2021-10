Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard, is in september licht gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toch blijft het aantal uitgesproken faillissementen „op een onverminderd laag niveau”, wat vermoedelijk te maken heeft met de coronasteun van de overheid. In september zijn, exclusief eenmanszaken, 117 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er achttien meer dan in augustus.