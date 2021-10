In het hart van de democratie liet koning Willem-Alexander maandag doorschemeren de landelijke politiek goed te volgen. De koning kreeg een rondleiding door het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Op een vraag van een scholier uit Waalwijk vertelde de koning dat hij persoonlijk geïnteresseerd is, maar dat hij zich wegens het staatsrecht wat terughoudender moet opstellen.