Waar was je toen …? Het wordt nog weleens gevraagd als het gaat over een meestal schokkend nieuwsbericht. Waar was je toen terroristen de Twin Towers binnenvlogen, waar was je toen je hoorde van de moord op Pim Fortuyn? De recente economische geschiedenis kent ook zo’n gebeurtenis die bij velen in het geheugen gegrift staat: waar was je toen Lehman Brothers omviel?