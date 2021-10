De postbode bezorgt een grote doos. Erin zit een stofhoes, met daar weer in een ‘ding’ van 40 bij 48 bij 20 centimeter. Met een paar simpele handelingen transformeert dat ding in minder dan een minuut tot een heuse autostoel. Een verstelbare rugleuning, Isofix-bevestigingselementen en vijfpuntsgordel laten zien dat dit niet zomaar een kinderzitje is, maar een waarover goed werd nagedacht. Da’s handig!