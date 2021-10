Vaak beoordelen we muziek op basis van smaak: vind ik het mooi of niet? Minder gewend zijn we om klanken te verbinden met kennis. Toch geldt voor veel muziek: hoe meer je ervan weet, hoe mooier het wordt. Het helpt bij het luisteren, bijvoorbeeld, om te weten dat Johannes Brahms zijn intermezzo in A voor piano schreef tijdens het ziekbed en overlijden van zijn zus. Bekende klanken verdiepen zich met die kennis.