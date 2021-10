Een 78-jarige fietser is donderdagavond overleden na een aanrijding met een auto op de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Rond 19.30 uur botsten fietser en auto op elkaar, waarbij de fietser ernstig gewond raakte. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een paar uur later aan zijn verwondingen overleed.