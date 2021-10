Spoeddebat in Gelderland over ontslag burgemeester Scherpenzeel

Provinciale Staten van Gelderland houden dinsdag een spoeddebat over het onmiddellijke ontslag van waarnemend burgemeester Eppie Klein (SGP) van Scherpenzeel. Het debat is aangevraagd door vijf partijen, die zeggen te willen weten wat de rollen van commissaris van de Koning John Berends en gedeputeerde Jan Markink precies zijn geweest in het conflict met Klein. Ze willen ook boven tafel krijgen of de commissaris en de gedeputeerde integer hebben gehandeld.