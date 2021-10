Verbeten Brusselse reacties op uitspraak Pools hof over EU-recht

In Brussel en in Luxemburg, zetel van het Europees Hof van Justitie, wordt verbeten gereageerd op het oordeel van de hoogste rechters van Polen dat het eigen recht zwaarder weegt dan het Europees recht. Volgens ingewijden kan de „opstand” van het Pools Grondwettelijk Hof tot een crisis binnen de EU of zelfs het vertrek van Polen uit de EU, een Polexit, leiden. Meerdere Nederlandse Europarlementariers roepen op tot harde, financiële, maatregelen tegen het land. De Europese Commissie houdt zich vooralsnog stil.