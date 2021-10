Een schilderij vol fouten, dat niet serieus bedoeld kon zijn. Zo oordeelde kunstschilder Anthon van Rappard in 1885 over het nieuwste werk van zijn vriend Vincent van Gogh. Die had die kritiek niet zien aankomen en dacht juist dat De aardappeleters voor een doorbraak zou zorgen op de Parijse kunstmarkt. Het succes bleef echter uit en het doek belandde boven de schoorsteenmantel van zijn broer Theo.