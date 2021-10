In Duitsland is het proces begonnen tegen een voormalige bewaker van concentratiekamp Sachsenhausen, waar tienduizenden mensen de dood vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De inmiddels 100-jarige Josef Schuetz wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord op ruim 3500 gevangenen. Hij is voor zover bekend de oudste persoon die ooit is vervolgd voor de misdaden van het naziregime.