Asielzoekers slapen opnieuw op stoelen en veldbedden in Ter Apel

Bij de centrale noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van woensdag op donderdag voor de tweede nacht op rij mensen op veldbedden en stoelen geslapen. Hoeveel mensen niet in een gewoon bed hebben geslapen kan de woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet precies zeggen, wel is zeker dat er in Ter Apel 150 veldbedden beschikbaar waren gesteld. De druk op de asielopvang is zo groot, dat elke dag „gepuzzeld moet worden om voor iedereen een slaapplek te regelen”.