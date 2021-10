In de Australische deelstaat New South Wales, waar ook miljoenenstad Sydney deel van uitmaakt, worden de coronamaatregelen vanaf volgende week versoepeld. Sydney bevindt zich al bijna vier maanden in lockdown vanwege een uitbraak met de Delta-variant van het coronavirus, maar omdat inmiddels meer dan 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is, zien de autoriteiten mogelijkheid de maatregelen te versoepelen.