De Hypotheker: veel minder hypotheken voor aanschaf huis

Het aantal hypotheekaanvragen voor de aanschaf van een huis is in het derde kwartaal van het jaar met ruim een vijfde gedaald in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt De Hypotheker in een kwartaalbericht over de woningmarkt. Volgens de hypotheekadviseur ligt het aantal afgesloten hypotheken nagenoeg gelijk, maar dat komt vooral doordat er meer leningen bestemd zijn voor de verbouwing van een woning of voor het oversluiten van een krediet.