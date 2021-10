Zaterdag werd in Ouderkerk aan de Amstel de themadag 30+ van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken gehouden. Ongeveer zestig dertigplussers dachten met elkaar na over het thema ”Daarom ga ik naar de kerk” onder leiding van ds. A. A. F. van de Weg, hersteld hervormd predikant in Apeldoorn.