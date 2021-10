Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland houden vast aan bestaande plannen voor een geleidelijke maandelijkse verhoging van de olieproductie. Dat heeft de OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, in een verklaring naar buiten gebracht. Via een videoverbinding overlegden de landen maandag over de productie in november. Intussen zijn de olieprijzen, evenals de prijzen voor gas en benzine, fors opgelopen.