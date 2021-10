Medewerkers van hogescholen krijgen 2 procent loonsverhoging, en in november ontvangen ze een eenmalige uitkering van 880 euro bruto. Dat is het gevolg van een cao die de hbo-sector vorige maand heeft gesloten met de vakbonden. De leden van de bonden hebben ermee ingestemd en daarmee is het akkoord nu definitief geworden.