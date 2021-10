Een nieuwe bijwerking van het coronavaccin van Janssen wordt toegevoegd aan de bijsluiter. Het gaat om veneuze trombose, een bloedprop in een ader, bijvoorbeeld in een been, arm of de longen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft besloten dat de aandoening als zeldzame bijwerking in de bijsluiter moet, nadat uit onderzoek een mogelijke relatie met het vaccin van Janssen was gebleken.