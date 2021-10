In het onderzoek naar de Amsterdamse vrouwenmoorden zijn politie en justitie er van meet af te veel van uitgegaan met Sjonny W. de dader in handen te hebben. Andere sporen zijn genegeerd en voor andere mogelijke daders is te weinig oog geweest. Dat betoogden de advocaten van W. vrijdag in hun pleidooi voor het gerechtshof in Amsterdam. Zij vinden dat het hof hun cliënt moet vrijspreken.