De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is in september minder sterk gegroeid dan in augustus. Het groeitempo ligt nu op het laagste niveau sinds februari, aldus de Britse marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers. Volgens Markit was er minder sterke groei van de orderontvangst en remmen ook de tekorten aan materialen en de lange levertijden de bedrijvigheid.