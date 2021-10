In september zijn naar verhouding vrij weinig mensen positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde 62.218 bevestigde coronagevallen gedurende de maand, gemiddeld 2074 per dag. In het afgelopen jaar is er maar één maand geweest met nog minder positieve tests: juni van dit jaar telde 36.139 coronagevallen.