Chipbedrijf ASMI straalt op Damrak, sectorgenoot ASML levert in

ASM International was woensdag de uitblinker in de AEX-index in Amsterdam met een winst van bijna 4 procent. De chiptoeleverancier profiteerde van positieve analistenrapporten in een reactie op de beleggersdag van dinsdag. Daarnaast speelde mee dat het fonds wat herstel toonde na de dip een dag eerder, toen de hogere rentes techbedrijven onder druk zette. Chipmachinemaker ASML ging dinsdag ook onderuit, maar wist niet te herstellen van die dip na een strategie-update.