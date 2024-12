Duitse bedrijfsleven pleit voor behoud Syrische werknemers

„We kunnen in veel sectoren niet zonder hen”, betoogde Ingo Wortmann, voorzitter van de Vereniging van Duitse Vervoersbedrijven (VDV), tegenover het Duitse persbureau dpa. Alleen al in de openbaarvervoersector werken landelijk ongeveer 2000 Syriërs, vertelde hij. Zonder hen zou het bestaande personeelstekort verergeren en zou het nog lastiger worden om bussen en treinen te laten rijden.

Veel Duitse bedrijven hebben geïnvesteerd in de opleiding en scholing van vluchtelingen om tekorten aan geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten te compenseren. „We zijn afhankelijk van goed geïntegreerde en gekwalificeerde arbeidskrachten”, stelde voorzitter van de Vereniging van Familiebedrijven Marie-Christine Ostermann tegen de Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. „Ze moeten dan niet worden gedeporteerd.”

Ook Duitse vakbonden voelen niets voor een vertrek van de Syriërs. „Of het nu in de zorg is, in ziekenhuizen, bij post- en pakketdiensten, in postorderbedrijven of in veel andere beroepen. Op veel plekken helpen mensen die uit Syrië zijn gevlucht om dit land draaiende te houden”, aldus Verdi-vakbondsleider Frank Werneke.

De vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven reageren vooral op een suggestie van de Beierse conservatieve CSU-politica Andrea Lindholz om de toelating van Syriërs in Duitsland in te trekken. Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken verblijven er ongeveer 975.000 Syriërs in Duitsland.

Eerder deze week zei Jens Spahn, voormalig minister van Gezondheid onder bondskanselier Angela Merkel, al dat Duitsland nu vliegtuigen zou moeten charteren om Syriërs die waren gevlucht voor het regime van Bashar al-Assad terug te sturen naar hun thuisland, en geld zou moeten aanbieden om mensen aan te moedigen te vertrekken.

„Wat als de Duitse regering zegt: iedereen die terug wil naar Syrië, we regelen vliegtuigen voor jullie en geven een startbedrag van 1000 euro”, opperde Spahn. Die opmerking kwam de oud-minister reeds op kritiek uit politieke hoek te staan. „Zowel om humanitaire redenen als vanuit economisch oogpunt moeten we niet overhaast vliegtickets uitdelen”, reageerde CDU-europarlementariër Dennis Radtke.