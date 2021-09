Studenten: Tweede Kamer deelt genadeklap uit aan leenstelsel

Aangenomen moties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van de basisbeurs zijn bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) met gejuich ontvangen. „Het is fantastisch nieuws dat een ruimschootse meerderheid van de Kamer zich definitief heeft uitgesproken tegen het leenstelsel. Een volgend kabinet kan dankzij deze moties simpelweg niet meer om de invoering van een nieuw studiefinancieringsstelsel heen: dit is de genadeklap voor het leenstelsel”, zegt voorzitter Lisanne de Roos van ISO. De moties zijn „een reden tot groot feest voor studerend Nederland”, aldus De Roos.