De Jonge: Baudet moet over corona niet beluisterd worden

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge draaide Thierry Baudet woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de rug toe omdat „deze woorden het niet verdienen om beluisterd te worden”. Volgens De Jonge misbruikt Baudet de Tweede Kamer om misinformatie over het coronavirus te verspreiden en brengt hij daarmee de gezondheid van mensen in gevaar. De minister stoorde zich ook aan Baudets uitlatingen over de Tweede Wereldoorlog, zo zei hij voor de camera’s van RTL Nieuws en SBS.