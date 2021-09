Het zou volgens Mark Rutte een goed idee zijn om in een volgend kabinet een minister aan te stellen voor volkshuisvesting. Zijn partij was aanvankelijk voor een kleine overheid met een klein kabinet. „De VVD is nu voor een sterke overheid en een sterk kabinet.” Dat betekent meer ministers, en een bewindspersoon die verantwoordelijk zou zijn voor een volkshuisvestingsbeleid zou volgens hem nuttig zijn.