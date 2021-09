Ongeveer 550.000 huishoudens leven in ‘energiearmoede’. Ze wonen in een slecht geïsoleerd huur- of koophuis en hebben daardoor te maken met hoge energiekosten. Vaak gaat dat gepaard met een laag inkomen. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waar TNO donderdag tekst en uitleg bij geeft.