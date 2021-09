Kroongetuige in ‘Marengo’ laat vele vragen onbeantwoord

Een stekelig verhoor van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo heeft woensdag een stuwmeer aan niet beantwoorde vragen opgeleverd. Een lange reeks vragen van enkele advocaten, onder wie de raadsvrouw van hoofdverdachte Ridouan Taghi, is door de rechtbank ‘geparkeerd’: de rechters zullen later beslissen of B. deze alsnog zal moeten beantwoorden. Volgens de advocaten spreekt de kroongetuige op meerdere fronten niet de waarheid.