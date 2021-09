Centrale bank VS kondigt mogelijk begin aan van crisissteunafbouw

De Amerikaanse koepel van centrale banken schetst bij het rentebesluit later op woensdag naar verwachting ook de eerste contouren voor de afbouw van de coronasteunmaatregelen. Dat is althans de verwachting op de financiële markten. Dat de inflatie in de VS in augustus wat lager uitviel dan verwacht, biedt de Federal Reserve speelruimte om de coronasteunpakketten nog niet direct af te bouwen. De rente blijft naar verwachting op het huidige lage niveau.