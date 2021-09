Ook Nikkei hard omlaag door schuldzorgen Evergrande

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, ging de beurs dinsdag hard omlaag in navolging van de forse koersverliezen op de wereldwijde markten een dag eerder. De zorgen over een dreigend bankroet van de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande leidde ook op de Japanse beurs tot een brede verkoopgolf. Het aandeel Evergrande ging verder omlaag in Hongkong na de koersval op maandag. In Shanghai en Seoul waren de beurzen nog gesloten vanwege nationale feestdagen.