Voorzitter Chinees Evergrande: bedrijf komt crisis te boven

De Chinese projectontwikkelaar Evergrande komt de diepe crisis waar het bedrijf zich in bevindt te boven. Dat schreef de voorzitter van Evergrande in een brief aan het personeel. Het op een na grootste vastgoedconcern van China kampt met een schuldenberg van ruim 200 miljard euro en beleggers vrezen een faillissement dat de hele sector kan raken. Mocht Evergrande zijn schulden niet kunnen afbetalen dan is dat ook een probleem voor honderden financiële instellingen die leningen hebben uitstaan bij het concern en dreigt een nieuwe schuldencrisis.