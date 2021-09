Den Haag breidt aantal vuurwerkvrije zones uit met 30 tot 53

De gemeente Den Haag breidt het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de komende jaarwisseling met 30 uit naar 53. Een vuurwerkverbod voor de hele stad komt er niet, aldus burgemeester Jan van Zanen in een commissiebrief. „Onze voorkeur gaat ernaar uit om een dergelijk verbod landelijk te regelen. Dat zorgt voor meer duidelijkheid voor bewoners, vuurwerkverkopers en degenen die het verbod moeten handhaven.” In ons land gold tijdens de afgelopen jaarwisseling voor het hele land een vuurwerkverbod, vanwege corona en de daarmee gepaard gaande werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners.