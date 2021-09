Het erop aandringen door de Europese Unie dat EU-recht voorrang krijgt boven de nationale wetgeving, ondermijnt de soevereiniteit van Polen, schreef de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski zaterdag in een open brief. Kaczynski is leider van de nationalistische regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS).