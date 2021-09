De grootste bedreiging voor het voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn niet de voorstanders van de vrouw in het ambt. Het is het „uitdoven van de liefde”, vindt dr. C. P. de Boer. „Ik ben er diep van overtuigd dat onze kerken deze crisis kunnen doorstaan wanneer onder het Bijbelgetrouwe deel van de kerken een eenparig gebed tot God opklimt.”