Op het Griekse eiland Samos is een opvangkamp voor migranten in gebruik genomen waar niemand zomaar in of uit mag. Het kamp is afgesloten met prikkeldraad en er zijn bewakingscamera’s, röntgenscanners en magnetische deuren. Alleen mensen met een pasje met een chip hebben toegang en ’s avonds en ’s nachts blijven de poorten dicht.