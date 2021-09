Minister-president Mark Rutte heeft tijdens een bezoek aan de Britse premier Boris Johnson afspraken gemaakt dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk samenwerken om mensen terug te halen uit Afghanistan. De situatie in het land was vrijdagavond een van de hoofdthema’s van de ontmoeting. Ook Brexit, de klimaattop COP26 en internationale politiek kwamen in „hele goede gesprekken” ter sprake.