Plaatsen nieuwe glasbescherming in kamer Anne Frank deels gelukt

Het plaatsen van nieuwe glazen beschermingsplaten voor de plaatjes die Anne Frank tijdens de onderduik in het Achterhuis op de wanden van haar kamer had geplakt, is niet helemaal volgens plan verlopen. Eén wand in Annes oude slaapkamer bleek niet helemaal recht te zijn, ondanks een versteviging die een timmerman had aangebracht. Daarom kon aan die wand de vitrine nog niet worden geplaatst, „omdat een rechte vitrine nu eenmaal een rechte achtergrond nodig heeft”, zegt Teresien da Silva, hoofd collecties van de Anne Frank Stichting.