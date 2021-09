Amerikanen vinden het momenteel de ongunstigste periode om grote aankopen te doen in decennia, zo komt naar voren uit nieuwe cijfers van de Universiteit van Michigan. Volgens de maandelijkse peiling van de universiteit is het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten begin deze maand over de gehele linie wel licht toegenomen. Maar het sentiment blijft dicht bij het laagste niveau in bijna tien jaar.