Het treinverkeer zal de rest van de donderdagavond ontregeld zijn nadat er eerder op de dag een storing was geweest, meldt de NS. De telefoonstoring op de verkeersleidingsposten van de spoorwegen is verholpen, maar het treinverkeer in Nederland werd door de storing bijna volledig stilgelegd en is sinds 19.00 uur weer beperkt opgestart.